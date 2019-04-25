В Ростовской области задержаны 25 членов ОПС, которые вывели "в тень" 15 млрд рублей

25.04.19 12:52

© РИА Новости. Георгий Зимарев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы пресекли в Ростовской области деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"Члены ОПС причастны к совершению незаконных банковских операций при помощи более 400 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками нелегальной финансовой деятельности выступали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. В результате в теневой оборот выведено свыше 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В общей сложности сотрудники ФСБ совместно с ростовскими полицейскими задержали 25 подозреваемых.

В сообщении отмечается, что один из участников преступного сообщества заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным по п."а", "б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность), ч.12 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) и ч.2 ст.210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Он приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

"Уголовные дела в отношении остальных членов преступного сообщества в настоящее время рассматривается судами", - говорится в сообщении.