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25.04.19 13:04
Собянин: Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной
"Чтобы летом Москва была по-настоящему чистой, а генеральная уборка создавала жителям меньше неудобств, несколько лет назад мы изменили стандарты весеннего благоустройства", - написал С.Собянин в личном блоге в четверг.
Он сообщил, что службы ЖКХ больше не зацикливаются на календарных сроках.
"Уборка города начинается не по расписанию 1 апреля, а сразу, как только сходит снег. Например, в этом году значительную часть мусора с улиц и дворов удалось убрать уже во второй половине марта", - пояснил градоначальник.
По его словам, косметический ремонт подъездов больше не привязан к весне. "Работы идут круглый год по плану. Без авралов получается и качественнее, и удобнее для людей", - отметил С.Собянин.
Мэр заявил, что в городе больше не красят бордюры.
"Зачем это делать? Новые бордюры и так выглядят хорошо. А старые - пусть доживают свой век. Постепенно мы их тоже заменим. И, кстати, свежей краской по весне пахнет заметно меньше", - подчеркнул он.
С.Собянин отметил, что главное изменение в стандартах апрельской генеральной уборки - 4-кратная промывка специальным моющим средством (шампунем) всех городских дорог и дворов. "А плиточные тротуары и пешеходные зоны "принимают душ" целых 6 раз", - уточнил он.
Мэр также сообщил, что ко Дню Победы на клумбах зацветут 12,5 млн тюльпанов и 4,9 млн цветов виолы.
С.Собянин напомнил, что 13 и 20 апреля прошли общегородские субботники, в которых приняли участие миллионы горожан.
"Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной. На радость москвичам и гостям столицы", - добавил он.
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