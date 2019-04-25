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25.04.19 13:04

Собянин: Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной

© РИА Новости. Евгений Самарин
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях в технологии весеннего благоустройства столицы.

"Чтобы летом Москва была по-настоящему чистой, а генеральная уборка создавала жителям меньше неудобств, несколько лет назад мы изменили стандарты весеннего благоустройства", - написал С.Собянин в личном блоге в четверг.

Он сообщил, что службы ЖКХ больше не зацикливаются на календарных сроках.

"Уборка города начинается не по расписанию 1 апреля, а сразу, как только сходит снег. Например, в этом году значительную часть мусора с улиц и дворов удалось убрать уже во второй половине марта", - пояснил градоначальник.

По его словам, косметический ремонт подъездов больше не привязан к весне. "Работы идут круглый год по плану. Без авралов получается и качественнее, и удобнее для людей", - отметил С.Собянин.

Мэр заявил, что в городе больше не красят бордюры.

"Зачем это делать? Новые бордюры и так выглядят хорошо. А старые - пусть доживают свой век. Постепенно мы их тоже заменим. И, кстати, свежей краской по весне пахнет заметно меньше", - подчеркнул он.

С.Собянин отметил, что главное изменение в стандартах апрельской генеральной уборки - 4-кратная промывка специальным моющим средством (шампунем) всех городских дорог и дворов. "А плиточные тротуары и пешеходные зоны "принимают душ" целых 6 раз", - уточнил он.

Мэр также сообщил, что ко Дню Победы на клумбах зацветут 12,5 млн тюльпанов и 4,9 млн цветов виолы.

С.Собянин напомнил, что 13 и 20 апреля прошли общегородские субботники, в которых приняли участие миллионы горожан.

"Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной. На радость москвичам и гостям столицы", - добавил он.

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