Акимов поручил до 2020 г утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне

25.04.19 13:07

© РИА Новости. Максим Блинов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам правительственной комиссии по транспорту поручил до 2020 года утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне, сообщил журналистам его представитель.

"Новая структура воздушного пространства Московской зоны должна повысить показатели воздушных перевозок пассажиров и грузов. Однако на протяжении многих лет не удается выработать окончательную версию, согласованную со всеми ключевыми эксплуатантами Московского авиаузла. Акимов считает необходимым завершить эту работу, утвердив обновленную структуру воздушного пространства до конца 2019 года", - сказал представитель вице-премьера. По его словам, в этом случае новая система (старая действует с 70-х годов) сможет заработать в первом полугодии 2020 года.

Ранее сообщалось о двух основных проектах новой модели движения в Московской зоне: одну разрабатывал подведомственный Минтрансу РФ Научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА), вторую, альтернативную - американская Jeppesen (по заказу "Аэрофлота" и "Внуково"). В декабре замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик говорил журналистам, что новая модель заработает в 2019 году и что разработана она ГосНИИ ГА "в очень тесном взаимодействии со всеми авиакомпаниями, летающими в Москву".

"Она очень долго меняла свою конфигурацию, она претерпевала много совершенствований. Их было более семи - разных вариантов, которые рассматривались. Мы привлекали для консультаций и Jeppesen. Наконец, была завершена некая модель, которая будет со следующего года внедряться в Московской воздушной зоне на новом ЦУП", - заявлял замминистра.

Он отмечал, что новая модель позволит повысить пропускную способность и безопасность полетов, "потому что количество конфликтных пересечений трасс, конфликтных точек, где воздушные суда имели встречное движение, особую напряженность, значительно сокращено". "Предел Московской воздушной зоны приближался к чуть менее 100 млн пассажиров в год, теперь Московская зона сможет пропускать до 150 млн пассажиров в год при том же самом количестве полос и игроков. Мы на ближайшие 5-10 лет проблему решили", - говорил А.Юрчик.

По словам представителя М.Акимова, обновленную редакцию модели Минтранс должен представить на рассмотрение правкомиссии к 1 августа, а при ее формировании необходимо дополнительно рассмотреть ряд моментов. Среди них - повышение пропускной способности системы воздушного движения, "так, чтобы каждый аэродром был обеспечен таким количеством взлетно-посадочных операций, какое способна принять наземная инфраструктура"; уменьшение задержек воздушных судов перед заходом на посадку в 2 раза при существующей интенсивности воздушного движения и в 4 раза при увеличенной интенсивности (на 50%); снижение загруженности диспетчеров, чтобы исключить риски безопасности полетов, "связанных с перегруженностью диспетчерского персонала". Также требуется внедрить "перспективные интеллектуальные технологии управления потоками прилетающих и вылетающих воздушных судов".

Кроме того, к 1 августа Минтранс и ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) должны внести на рассмотрение правкомиссии проект стратегии развития аэронавигационной системы России до 2030 года. Он также разрабатывался несколько лет, его краткая версия была опубликована на сайте ГК по ОрВД в 2017 году. В ней указано, что реализации стратегии приведет к сокращению затрат эксплуатантов в 2020-2030 гг. на сумму более 46 млрд рублей, операционных затрат аэронавигационной системы - на более 24 млрд рублей. Затраты ГК на реализацию программы оцениваются примерно в 210 млрд рублей, при этом финансирование предполагается обеспечить ее собственными доходами. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций - 10 лет.