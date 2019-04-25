Фальшивомонетчики в СЗФО чаще подделывают банкноты на 5 тыс. рублей и $100

25.04.19 13:09

© РИА Новости. Виталий Тимкив

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество поддельных купюр и монет, выявленных в I квартале 2019 года в Северо-Западном регионе РФ, снизилось на 6,3% , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Всего в Северо-Западном регионе было обнаружено 1,12 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что составляет 12,5% от всех подделок, выявленных в данный период в банковской системе РФ.

В Санкт-Петербурге за первые три месяца текущего года выявлено 947 фальшивок, из них 96% (905 штук) - поддельные рублевые банкноты. Это на 4% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

Большинство фальшивок, 64% или 580 штук, подделки банкнот номиналом 5 тыс. рублей, около трети, 248 штук, номиналом 1 тыс. рублей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге обнаружены 54 поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей и четыре банкноты номиналом 200 рублей, а также 15 поддельных купюр 500 рублей и 4 фальшивых банкноты на 100 рублей. Поддельных монет обнаружено не было.

Поддельных банкнот иностранных государств в Петербурге за первые три месяца 2019 года было выявлено 42 штуки, как и в I квартале 2018 года. Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются американские доллары - 37 фальшивок. В основном подделывали купюры на $100 (34 штуки). Также были выявлены две фальшивки по $50 и одна на $10. Кроме того, в городе было выявлено пять поддельных купюр евро разных номиналов.