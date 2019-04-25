Туристам могут запретить ввозить из-за рубежа сыр и колбасу

25.04.19 13:14

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Российским туристам могут запретить ввозить из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования из-за опасности заноса через границу вместе с едой вредоносных бактерий и вирусов, сообщает в четверг газета "Ведомости".

"Национальная мясная ассоциация, предложила зампреду правительства РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания", - пишет издание.

Как отмечает газета, вопрос уже прорабатывает Минсельхоз, который вместе с Россельхознадзором поддерживает введение подобных мер.

Авторы письма опасаются проникновения в Россию с продуктами питания таких возбудителей болезней, как африканская чума свиней (АЧС) и ящур, который можно обнаружить в молочных продуктах.

При этом исполнительный директор Союзмолока Артем Белов сообщил "Ведомостям", что для молочной продукции эта проблема преувеличена - 99% продуктов проходит термическую обработку.

В 2014 году российское правительство запретило импорт мясной и молочной продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран в ответ на санкции. Но граждане страны могут ввезти для личного пользования до 5 кг продуктов животного происхождения (готовая продукция в заводской упаковке).