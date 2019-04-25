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25.04.19 13:32
Москва готова обсудить в СБ ООН выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
"Пускай выносят, пообсуждаем", - сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
Президент РФ подчеркнул, что решение Москвы об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР вызвано гуманитарным вопросом, а также нежеланием официального Киева объявлять амнистию и признавать особый статус этих самопровозглашенных республик.
Отвечая на вопрос журналистов во Владивостоке, не провоцирует ли таким образом украинские власти руководство РФ в связи с этим решением, В.Путин сказал: "Я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный вопрос".
"Что же касается еще действующих, но уходящих властей Украины, и приходящих на смену, то и прежние, и приходящие не собирались, например, и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии", - отметил президент.
Кроме того, по его словам, власти Украины "не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР, а это ключевые вопросы минских соглашений".
"Это означает, что они не собираются выполнять минские соглашения, но а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены, жить в изоляции полной", - подчеркнул глава государства.
По его словам, "это не Россия установила режим изоляции, а это, кстати, полное противоречие минским соглашениям". "Не восстановлено ничего - ни экономические связи, ни финансовые отношения, ничего. Еще и гуманитарные проблемы создаются. Конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать", - добавил В.Путин.
При этом глава российского государства назвал странной негативную реакцию официального Киева на его указ о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
"Это странно, что у кого-то вызывает негативную реакцию решение подобного рода", - сказал В.Путин.
Он отметил, что подобная практика давно существует в других странах, которые выдавали паспорта гражданам Украины.
"Польша вот уже много лет - чуть ли не десять лет - выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?" - сказал В.Путин.
"Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений? Я не вижу здесь ничего необычного", - добавил глава государства.
По его словам, "более того, когда другие страны - соседи Украины на протяжении многих лет это делают, почему Россия не может делать?"
"Тем более, что люди, проживающие на территориях ДНР или ЛНР, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на Украине. Потому что они лишены элементарных человеческих прав с точки зрения, например, получения образования. Им даже трудно передвигаться не на территории Украины или третьих стран, а даже на территории России или даже купить билет часто на самолет или на поезд", - отметил В.Путин.
"Это вообще запредельная ситуация", - добавил президент.
Говоря в целом об отношениях с Украиной В.Путин заявил, что Россия готова восстанавливать взаимодействие в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке.
"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - сказал В.Путин журналистам.
Президент назвал итоги выборов на Украине "полным провалом политики Порошенко". "Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать", - отметил В.Путин.
"Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое", - подчеркнул он.
Российский лидер заверил, что готов к диалогу с новыми властями Украины, если они начнут реализовывать минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее сообщалось, что заседание Совета безопасности ООН в связи с решением президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоится в четверг.
Германия и Франция в преддверии заседания СБ ООН осудили решение России, назвав его противоречащим минским договоренностям.
"Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо - вкладу в деэскалацию", - говорится в "Твиттере" министерства.
Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.
"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы - часть государственной территории Украины", - указано в сообщении министерства.
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