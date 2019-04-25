Москва готова обсудить в СБ ООН выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

25.04.19 13:32

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия готова обсуждению вопроса о выдаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Совете безопасности ООН.

"Пускай выносят, пообсуждаем", - сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

Президент РФ подчеркнул, что решение Москвы об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР вызвано гуманитарным вопросом, а также нежеланием официального Киева объявлять амнистию и признавать особый статус этих самопровозглашенных республик.

Отвечая на вопрос журналистов во Владивостоке, не провоцирует ли таким образом украинские власти руководство РФ в связи с этим решением, В.Путин сказал: "Я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный вопрос".

"Что же касается еще действующих, но уходящих властей Украины, и приходящих на смену, то и прежние, и приходящие не собирались, например, и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии", - отметил президент.

Кроме того, по его словам, власти Украины "не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР, а это ключевые вопросы минских соглашений".

"Это означает, что они не собираются выполнять минские соглашения, но а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены, жить в изоляции полной", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "это не Россия установила режим изоляции, а это, кстати, полное противоречие минским соглашениям". "Не восстановлено ничего - ни экономические связи, ни финансовые отношения, ничего. Еще и гуманитарные проблемы создаются. Конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать", - добавил В.Путин.

При этом глава российского государства назвал странной негативную реакцию официального Киева на его указ о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"Это странно, что у кого-то вызывает негативную реакцию решение подобного рода", - сказал В.Путин.

Он отметил, что подобная практика давно существует в других странах, которые выдавали паспорта гражданам Украины.

"Польша вот уже много лет - чуть ли не десять лет - выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?" - сказал В.Путин.

"Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений? Я не вижу здесь ничего необычного", - добавил глава государства.

По его словам, "более того, когда другие страны - соседи Украины на протяжении многих лет это делают, почему Россия не может делать?"

"Тем более, что люди, проживающие на территориях ДНР или ЛНР, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на Украине. Потому что они лишены элементарных человеческих прав с точки зрения, например, получения образования. Им даже трудно передвигаться не на территории Украины или третьих стран, а даже на территории России или даже купить билет часто на самолет или на поезд", - отметил В.Путин.

"Это вообще запредельная ситуация", - добавил президент.

Говоря в целом об отношениях с Украиной В.Путин заявил, что Россия готова восстанавливать взаимодействие в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке.

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - сказал В.Путин журналистам.

Президент назвал итоги выборов на Украине "полным провалом политики Порошенко". "Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать", - отметил В.Путин.

"Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое", - подчеркнул он.

Российский лидер заверил, что готов к диалогу с новыми властями Украины, если они начнут реализовывать минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что заседание Совета безопасности ООН в связи с решением президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоится в четверг.

Германия и Франция в преддверии заседания СБ ООН осудили решение России, назвав его противоречащим минским договоренностям.

"Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений. Это противоположность тому, что сейчас так необходимо - вкладу в деэскалацию", - говорится в "Твиттере" министерства.

Отмечается, что Германия осуждает это решение вместе с Францией.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в российское гражданство населения в частях восточной Украины. Эти регионы - часть государственной территории Украины", - указано в сообщении министерства.