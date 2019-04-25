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25.04.19 13:58

Путин заявил, что доволен итогами переговоров с Ким Чен Ыном

© РИА Новости. Валерий Мельников
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен итогами переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном - обсуждались вопросы денуклеаризации, санкции СБ ООН, отношения Пхеньяна и Вашингтона.

"Итогами переговоров мы все довольны - я и мои коллеги", - сказал В.Путин журналистам после переговоров.

"Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня - и по двусторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме - по денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил президент.

По его словам, эти проблемы обсуждались очень подробно, с разных сторон.

"Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник", - сказал В.Путин.

Российский лидер отметил, что высказал мнение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разделяет позицию по нераспространению по планете ядерного оружия.

"У меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения (о снижении угрозы ядерных конфликтов - ИФ). Им только нужны гарантии своей безопасности, вот и все", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером.

"Об этом нужно думать всем вместе", - добавил российский президент.

По словам В.Путина, лидер КНДР в отношениях с США намерен защищать свои национальные интересы и обеспечение безопасности, и если Вашингтон проявит желание к диалогу, то Пхеньян его продолжит.

"Прежде всего, настроен (Ким Чен Ын - ИФ) на защиту своих национальных интересов и обеспечение своей безопасности. Но если со стороны к северокорейским партнерам, имею в виду, прежде всего, американцев, будет проявлено желание к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге, без переговоров не обойтись", - сказал В.Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Другого пути, отметил президент, нет. "Ну, а на что он согласен или не согласен - это лучше у него спросить", - добавил президент РФ.

Глава российского государства заявил, что намерен в пятницу обсудить с руководством КНР свои переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также откровенно переговорить по этому поводу с руководством США.

"Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине, наверняка, с руководством Китайской народной республики. Но также открыто и откровенно мы будем осуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством, здесь нет никаких секретов: позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров", - заявил В.Путин журналистам по итогам переговоров с северокорейским лидером в четверг.

"Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами, которые возникают на Корейском полуострове, и со всем, что вокруг этого происходит", - добавил В.Путин.

Он еще раз подтвердил, что содержание встречи не является секретным и будет обсуждаться как с Китаем, так и с США. "Поэтому здесь нет никаких, повторяю, секретов. Мы это будем обсуждать и с американцами, и с китайскими друзьями", - сказал В.Путин.

Как пояснил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия может на разных уровнях проинформировать США об итогах переговоров лидеров РФ и КНДР во Владивостоке, но это необязательно будет сделано на высшем уровне.

"Нет, необязательно. Это может быть сделано на разных уровнях", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, будет ли проинформирован президент США Дональд Трамп об итогах встречи во Владивостоке.

При этом он не стал отвечать, планируются ли в ближайшее время телефонные контакты президентов РФ и США.

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