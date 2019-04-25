Проект ВСМ Москва - Петербург планируется утвердить к июлю

25.04.19 14:27

© РИА Новости. Компания "Скоростные магистрали"

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Проект реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется утвердить в мае-июне, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы планируем в течение мая-июня по ВСМ окончательно дизайн (реализацию - ИФ) проекта утвердить. Еще раз хотел бы сказать, что речь не идет о том, что мы что-то отменяем, речь идет об очередности реализации проектов", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках утверждения оценки проекта ВСМ Москва - Петербург.

По его словам, предварительные оценки затрат на проект ВСМ Москва - Петербург обсуждаются. "Есть очень предварительные оценки, они обсуждаются. Но они уже есть, со стороны РЖД к нам материалы поступили", - добавил М.Акимов.

"(По ВСМ Москва - Казань - ИФ) мы не собираемся никоим образом перечёркивать ту огромную работу, которая была проделана под проектно-сметную документацию. Более того, локализация подвижного состава экономически будет иметь смысл, главным образом, при реализации двух проектов", - уточнил он.

Проекты создания железнодорожных высокоскоростных магистралей призваны разгрузить действующую сеть для грузовых перевозок, сообщил М.Акимов журналистам после встречи с деловыми кругами на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей в среду. Идея ВСМ Москва - Казань не снята с повестки дня, вопрос в очередности реализации высокоскоростных проектов, заявлял он ранее.

Власти в настоящее время активно обсуждают варианты строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали.