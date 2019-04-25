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25.04.19 14:29
Неплательщиков страховых взносов могут не допустить к госзакупкам
Ведомства должны оценить целесообразность недопущения к участию в госзакупках лиц, в отношении которых установлен факт уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов.
Соответствующее заключение должно быть представлено в правительство РФ до 20 мая текущего года. Причем, если вывод ведомств будет в пользу введения такого ограничения, то одновременно с заключением они должны будут направить на рассмотрение правительства и проекты соответствующих нормативных правовых актов.
Это поручение правительства было дано по итогам обсуждения в Госдуме правительственного отчета о результатах работы в 2018 году
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