Неплательщиков страховых взносов могут не допустить к госзакупкам

25.04.19 14:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Неплательщиков страховых взносов могут не допустить к участию в госзакупках. Соответствующее предложение должны подготовить Минфин РФ, Минтруд РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, говорится в правительственном поручении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Ведомства должны оценить целесообразность недопущения к участию в госзакупках лиц, в отношении которых установлен факт уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

Соответствующее заключение должно быть представлено в правительство РФ до 20 мая текущего года. Причем, если вывод ведомств будет в пользу введения такого ограничения, то одновременно с заключением они должны будут направить на рассмотрение правительства и проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Это поручение правительства было дано по итогам обсуждения в Госдуме правительственного отчета о результатах работы в 2018 году