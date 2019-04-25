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25.04.19 14:34
В школе башкирского Белорецка 16 детей отравились слезоточивым газом
Ранее сообщалось о 13 пострадавших школьниках. Дети и учитель были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу "с симптомами раздражения, отравления и болью в животе".
"16 школьников обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз - отравление неизвестным газом. Пока все (пациенты - ИФ) находятся под наблюдением врачей", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на главного врача Белорецкой больницы.
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