В школе башкирского Белорецка 16 детей отравились слезоточивым газом

25.04.19 14:34

© РИА Новости. Владимир Песня

25 апреля. Interfax-Russia.ru - В больницу с симптомами отравления после распыления слезоточивого газа в школе башкирского Белорецка поступили 16 детей, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы регионального Минздрава в четверг.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших школьниках. Дети и учитель были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу "с симптомами раздражения, отравления и болью в животе".

"16 школьников обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз - отравление неизвестным газом. Пока все (пациенты - ИФ) находятся под наблюдением врачей", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на главного врача Белорецкой больницы.