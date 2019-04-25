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25.04.19 14:40
Более 60 площадок для запуска салютов ко Дню Победы подготовлено в Подмосковье
"9 мая, в день празднования Дня Победы, на территории региона подготовлено 62 площадки, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами специально оборудованных для этого площадок будет запрещено.
"На всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков в День Победы, будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Д.Пестова.
Адресный список площадок, на которых будет разрешен запуск пиротехники, жители Подмосковья смогут увидеть на сайте главного управления МЧС по Московской области.
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