Более 60 площадок для запуска салютов ко Дню Победы подготовлено в Подмосковье

25.04.19 14:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков площадок для запуска пиротехники и фейерверков подготовлено в Московской, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"9 мая, в день празднования Дня Победы, на территории региона подготовлено 62 площадки, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами специально оборудованных для этого площадок будет запрещено.

"На всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков в День Победы, будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Д.Пестова.

Адресный список площадок, на которых будет разрешен запуск пиротехники, жители Подмосковья смогут увидеть на сайте главного управления МЧС по Московской области.