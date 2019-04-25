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25.04.19 14:45

Граждане РФ смогут получать налоговый вычет по расходам на физкультурные услуги

© РИА Новости. Виталий Тимкив
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ждет, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.

Проект таких поправок в НК РФ, с которым ознакомился "Интерфакс", Минфин разослал на согласование в Минэкономразвития, Минспорта и Федеральную антимонопольную службу.

Изменения предлагается внести в статью 219 Налогового кодекса.

Так, налогоплательщик сможет получать социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями услуги. Но при этом все социальные вычеты (по расходам на образование, медуслуги, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, на накопительную пенсию, расходы на оценку квалификации), которые он может получить за налоговый период, не могут превышать 120 тыс. рублей.

В случае принятия поправка вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета из-за поправок не потребуются. По оценкам экспертов, приведенным в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в России, составляет порядка 34%. Фитнесом на регулярной основе занимаются порядка 14 млн человек. Из них 40% занимаются в домашних условиях. Введение вычетов, полагают в Минфине, будет стимулировать граждан заниматься физкультурой и спортом в специализированных условиях. Это, в свою очередь, может дать экономический эффект в размере порядка 200 млрд рублей (с учетом экспертной оценки среднегодовой стоимости таких услуг в 37 тыс. рублей).

Выпадающие доходы будут ограничены действующим лимитом применения социального налогового вычета и полностью компенсированы экономическим эффектом, полагают в Минфине.

Поручение проработать вопрос распространения социальных налоговых вычетов на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги, президент РФ Владимир Путин дал правительству в 2018 году.

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