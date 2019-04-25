Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет рекорд года

25.04.19 14:48

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13:00 четверга успел разогреться почти до 23 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет температурный рекорд 2019 года. Вчера на ВДНХ было зафиксировано 22,7 градуса, сегодня - 22,8. И температура продолжит расти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, абсолютный температурный максимум для 25 апреля был установлен в 2000 году (25,4 градуса) и побит, скорее всего, не будет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что период аномального для конца апреля летнего тепла в Московском регионе закончится в субботу.

"Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание", - сказал Р.Вильфанд.

По его словам, антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную погоду, останется до субботы. На Пасху в столичном регионе резко похолодает, вплоть до ночных заморозков.

"А по-настоящему резкое похолодание начнется вечером 27 апреля или в первые часы 28-го с перемещением холодных масс с севера. Температура понизится на 9-12 градусов", - пояснил представитель Гидрометцентра.