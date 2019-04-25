УФАС: сфера здравоохранения в Свердловской области является наиболее "картелеризированной"

25.04.19 14:55

Фото "Интерфакса"/ Александр Левчук

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Половина выявленных картельных сговоров в Свердловской области относится к сфере здравоохранения, сообщила начальник отдела по борьбе с картелями регионального управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) Ольга Смирнова на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"Статистика управления показывает, что сговор конкурентов на торгах - наиболее распространенная и чаще выявляемая форма антиконкурентных соглашений. Причем предметом закупок обычно является медоборудование, медизделия, лекарственные препараты. Сфера здравоохранения является наиболее "картелеризированной", - сказала О.Смирнова.

По итогам первого квартала 2019 года УФАС возбудило шесть дел о картельных сговорах и завершило расследование трех дел, начавшихся ранее. При этом половина из них касалась сферы здравоохранения. Всего в 2018 году на рассмотрении ведомства находились восемь "картельных" дел.

Так, в текущем году УФАС выявило сговор между ООО "Уралмедснаб" и ООО "Таксис", которые участвовали в торгах на поставку расходных материалов медназначения в лечебные учреждения Свердловской области. Общая сумма заключенных контрактов превышала 10 млн рублей, снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

"В отсутствие иных участников (эти компании - ИФ) оказались в ценовой конкуренции между собой. В их действиях был признан факт достижения картельного сговора, нацеленный на поддержание цены на торгах", - уточнила О.Смирнова.

Аналогичное поведение антимонопольный орган выявил у участников 13-ти электронных аукционов, которые проводил Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн с целью заключения контракта на поставку электрокардиостимуляторов.

"ООО "Парадигма" и ООО "Доктор Рэй" заключили антиконкурентное соглашение. Один из ответчиков признал факт нарушения, в сговоре сознался, штраф добровольно оплатил, исполнил предписание на перечисление в бюджет незаконно полученных денежных средств", - сообщила О.Смирнова.

Также УФАС завершило рассмотрение дела о картельном сговоре на рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Специалисты управления признали картельным сговором соглашение между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области "Областная станция переливания крови" и ООО "Альфафарм".

"В результате достигнутого соглашения Областная станция переливания крови, которая является крупнейшим производителем иммуноглобулина против клещевого энцефалита в Российской Федерации, на протяжении трех лет - с 2016 года - реализовывала, преимущественно, весь препарат одному покупателю - "Альфафарм" с большой скидкой в 30%. В отсутствие конкурентов и с неконкурентной ценой компания в 88% случаях торги выигрывала", - сообщила О.Смирнова.

С момента заключения антиконкурентного соглашения Областная станция переливания крови отказалась от участия в торгах, поскольку вся недополученная прибыль по реализации иммуноглобулина компенсируется из бюджета путем субсидирования.