По требованию: Россия готова обсудить в СБ ООН упрощенную паспортизацию для жителей Донбасса
  
Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
   
Цена огня: ущерб, нанесенный пожаром сельскому хозяйству Забайкалья, составил почти 600 млн рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
25.04.19 14:55

УФАС: сфера здравоохранения в Свердловской области является наиболее "картелеризированной"

Фото "Интерфакса"/ Александр Левчук
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Половина выявленных картельных сговоров в Свердловской области относится к сфере здравоохранения, сообщила начальник отдела по борьбе с картелями регионального управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) Ольга Смирнова на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"Статистика управления показывает, что сговор конкурентов на торгах - наиболее распространенная и чаще выявляемая форма антиконкурентных соглашений. Причем предметом закупок обычно является медоборудование, медизделия, лекарственные препараты. Сфера здравоохранения является наиболее "картелеризированной", - сказала О.Смирнова.

По итогам первого квартала 2019 года УФАС возбудило шесть дел о картельных сговорах и завершило расследование трех дел, начавшихся ранее. При этом половина из них касалась сферы здравоохранения. Всего в 2018 году на рассмотрении ведомства находились восемь "картельных" дел.

Так, в текущем году УФАС выявило сговор между ООО "Уралмедснаб" и ООО "Таксис", которые участвовали в торгах на поставку расходных материалов медназначения в лечебные учреждения Свердловской области. Общая сумма заключенных контрактов превышала 10 млн рублей, снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

"В отсутствие иных участников (эти компании - ИФ) оказались в ценовой конкуренции между собой. В их действиях был признан факт достижения картельного сговора, нацеленный на поддержание цены на торгах", - уточнила О.Смирнова.

Аналогичное поведение антимонопольный орган выявил у участников 13-ти электронных аукционов, которые проводил Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн с целью заключения контракта на поставку электрокардиостимуляторов.

"ООО "Парадигма" и ООО "Доктор Рэй" заключили антиконкурентное соглашение. Один из ответчиков признал факт нарушения, в сговоре сознался, штраф добровольно оплатил, исполнил предписание на перечисление в бюджет незаконно полученных денежных средств", - сообщила О.Смирнова.

Также УФАС завершило рассмотрение дела о картельном сговоре на рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Специалисты управления признали картельным сговором соглашение между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области "Областная станция переливания крови" и ООО "Альфафарм".

"В результате достигнутого соглашения Областная станция переливания крови, которая является крупнейшим производителем иммуноглобулина против клещевого энцефалита в Российской Федерации, на протяжении трех лет - с 2016 года - реализовывала, преимущественно, весь препарат одному покупателю - "Альфафарм" с большой скидкой в 30%. В отсутствие конкурентов и с неконкурентной ценой компания в 88% случаях торги выигрывала", - сообщила О.Смирнова.

С момента заключения антиконкурентного соглашения Областная станция переливания крови отказалась от участия в торгах, поскольку вся недополученная прибыль по реализации иммуноглобулина компенсируется из бюджета путем субсидирования.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.04.19 15:49
Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве
.
  25.04.19 14:48
Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет рекорд года
.
  25.04.19 13:07
Акимов поручил до 2020 г утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне
.
  25.04.19 13:04
Собянин: Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной
.
  25.04.19 10:55
В Новой Москве построят компенсационный дом для обманутых дольщиков
.
  25.04.19 10:49
В Москве на Пасху похолодает до ночных заморозков
.
  25.04.19 10:37
Более 600 книг пополнили онлайн-библиотеку московского метро
.
  25.04.19 09:36
ОНК просит прокуратуру проверить обстоятельства смерти двух заключённых в "Матросской Тишине"
.
  25.04.19 08:39
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 5,5 раз
.
  24.04.19 14:51
"Театральный квартал" благоустроят в районе столичных Чистых прудов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket