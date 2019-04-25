Верховный суд утвердил приговор бывшему офицеру ЧФ, осужденному за госизмену

25.04.19 14:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд России признал законным приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ Леониду Пархоменко, осужденному за государственную измену.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу в пресс-службе суда.

Северо-Кавказский окружной военный 11 декабря 2018 года признал Л.Пархоменко виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также он был лишен офицерского звания.

Судом и следствием было установлено, что в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Л.Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы - ИФ) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

Свою вину Л.Пархоменко не признал.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщило о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Л.Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.