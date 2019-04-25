Самый длинный в Европе зиплайн появится на горе Белая в Свердловской области

25.04.19 15:12

© РИА Новости. Георгий Зимарев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - На горе Белой под Нижним Тагилом (Свердловская область) планируется построить аттракцион зиплайн (скоростной спуск по стальному канату), который станет самым длинным в Европе, сообщает пресс-служба туристического кластера "Гора Белая".

Протяженность проезда составит 1,5 км, общий перепад высот будет порядка 250 м. Инвестор готов направить в создание экстремального аттракциона порядка 75 млн рублей.

Кроме того, на горе Белой планирует развивать инфраструктуру сплавов и построить три новых кемпинга в районе Чусовой, где смогут разместиться порядка 300 туристов. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млн рублей. Проект будет реализован с 2020 по 2022 год.

Также в планах - строительство глэмпинга в районе горы Белой и эко-отеля, рассчитанного на 80 туристов, на территории поселка Усть-Утка. Общий объем заявленных инвестиций составляет 9,5 млн рублей, старт строительства намечен на 2020 год.

Соответствующие соглашения с предпринимателями были подписаны в четверг на VII Международном туристском форуме "Большой Урал 2019" в Екатеринбурге.

Как сообщалось, проект кластера "Гора Белая" включает в себя различные виды отдыха. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, в него входят горнолыжный комплекс "Гора Белая", природный парк "Река Чусовая", буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим, Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

Свердловская область планирует инвестировать в создание первого на Урале туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" около 45 млрд рублей в течение десяти лет