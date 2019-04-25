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25.04.19 15:34
Свадьбы на теплоходе и вертолетах состоятся в Подмосковье 30 апреля
"30 апреля мы открываем свадебный сезон в Московской области. Мы это делаем впервые. (...) 25 пар будут регистрировать брак традиционно - на суше, на земле. Пять пар молодоженов изъявили желание зарегистрировать брак на теплоходе. (...) Мы планируем, что у нас будет четыре вертолета, в которых состоится регистрация брака. Все это будет происходить одновременно", - сказала Е.Филатова журналистам в четверг.
Она уточнила, что эти церемонии бракосочетания начнутся в 14:00 на территории Дома правительства Московской области в Красногорске.
В честь открытия сезона для гостей праздника также подготовили развлекательную программу.
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