Свадьбы на теплоходе и вертолетах состоятся в Подмосковье 30 апреля

25.04.19 15:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Свадебный сезон открывается в Московской области 30 апреля, в рамках праздничного мероприятия в этот день будут зарегистрированы браки на теплоходе и четырех вертолетах, сообщила начальник главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.

"30 апреля мы открываем свадебный сезон в Московской области. Мы это делаем впервые. (...) 25 пар будут регистрировать брак традиционно - на суше, на земле. Пять пар молодоженов изъявили желание зарегистрировать брак на теплоходе. (...) Мы планируем, что у нас будет четыре вертолета, в которых состоится регистрация брака. Все это будет происходить одновременно", - сказала Е.Филатова журналистам в четверг.

Она уточнила, что эти церемонии бракосочетания начнутся в 14:00 на территории Дома правительства Московской области в Красногорске.

В честь открытия сезона для гостей праздника также подготовили развлекательную программу.