Участок скоростной трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае станет платным

25.04.19 15:35

© РИА Новости. Максим Блинов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим платной эксплуатации вводится на участке "1195 - км 1319" федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".

Стоимость проезда по платному участку с 29 апреля составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей в ночное время. Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить 20%, отмечает ведомство.

На данном участке организована открытая система сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния, на пункте взимания платы (ПВП) на км 1223 трассы при каждом его пересечении.

"Автодор" подчеркивает, что данный участок соответствует 1Б технической категории. Здесь проведены работы по комплексному обустройству и реконструкции, тем самым новый участок отвечает международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам и безопасности дорожного движения на них.

У этого участка есть бесплатная альтернатива - автомобильная дорога Р-217 "Кавказ".