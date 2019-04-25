|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.04.19 15:49
Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве
По его словам, раньше никому в голову не приходило открывать велопрокат в таких районах как Дегунино.
"Сейчас эта тема актуальна: больше 4 млн прокатов в год. Это уже приличный объём. В прошлом году бывал во всех районах во время предвыборной кампании. Разные были вопросы, в том числе и вопрос проката", - сказал С.Собянин, общаясь с активистами велосипедного движения.
По его словам, помимо Западного Дегунино в этом году велопрокат впервые заработал ещё в 11 районах Москвы.
"Я думаю, что к 2024 году в каждом районе Москвы будет прокат", - сказал мэр.
Он отметил, что количество велосипедов в системе проката и объём поездок на них ежегодно растёт в прогрессии. "Такой динамики нет ни в одном городе мира", - подчеркнул С.Собянин.
Он также сообщил, что в этом году тарифы в городской системе велопроката не изменятся (1200 рублей в сезон за поездки до 30 минут).
Кроме того, мэр предложил подумать над изменением системы проката, позволяющей оставлять велосипеды не только на специальных станциях, но и на велопарковках.
Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил в беседе с журналистами, что московский велопрокат является одним из самых динамично развивающихся в мире
"По показателю количества поездок за сутки на велосипеде (в прошлом году в среднем было шесть поездок за день) мы в два раза лучше, чем Лондон", - сказал он.
По словам М.Ликсутова, в этом году новые станции проката открыты в тех районах, чьи жители просили это сделать.
"Мы не останавливаемся с точки зрения развития и с удовольствием примем предложения жителей, которые подскажут нам, где считают правильным открытие новых станций", - добавил М.Ликсутов.
В сезон 2019 года в столице будет работать 530 станций проката на 5120 велосипедов, из них 100 станций и 1000 велосипедов были добавлены впервые.
Количество прокатных электровелосипедов в этом году увеличилось в полтора раза до 390, число станций - до 18. Масса велосипеда была снижена с 40 до 23 кг, запас хода увеличен с 20 до 35 км, а максимальная скорость - с 23 км/ч до 25 км/ч.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket