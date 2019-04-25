Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве

25.04.19 15:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт новому сезону городского велопроката, открыв в четверг новую станцию проката в районе Западное Дегунино у станции метро "Верхние Лихоборы".

По его словам, раньше никому в голову не приходило открывать велопрокат в таких районах как Дегунино.

"Сейчас эта тема актуальна: больше 4 млн прокатов в год. Это уже приличный объём. В прошлом году бывал во всех районах во время предвыборной кампании. Разные были вопросы, в том числе и вопрос проката", - сказал С.Собянин, общаясь с активистами велосипедного движения.

По его словам, помимо Западного Дегунино в этом году велопрокат впервые заработал ещё в 11 районах Москвы.

"Я думаю, что к 2024 году в каждом районе Москвы будет прокат", - сказал мэр.

Он отметил, что количество велосипедов в системе проката и объём поездок на них ежегодно растёт в прогрессии. "Такой динамики нет ни в одном городе мира", - подчеркнул С.Собянин.

Он также сообщил, что в этом году тарифы в городской системе велопроката не изменятся (1200 рублей в сезон за поездки до 30 минут).

Кроме того, мэр предложил подумать над изменением системы проката, позволяющей оставлять велосипеды не только на специальных станциях, но и на велопарковках.

Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил в беседе с журналистами, что московский велопрокат является одним из самых динамично развивающихся в мире

"По показателю количества поездок за сутки на велосипеде (в прошлом году в среднем было шесть поездок за день) мы в два раза лучше, чем Лондон", - сказал он.

По словам М.Ликсутова, в этом году новые станции проката открыты в тех районах, чьи жители просили это сделать.

"Мы не останавливаемся с точки зрения развития и с удовольствием примем предложения жителей, которые подскажут нам, где считают правильным открытие новых станций", - добавил М.Ликсутов.

В сезон 2019 года в столице будет работать 530 станций проката на 5120 велосипедов, из них 100 станций и 1000 велосипедов были добавлены впервые.

Количество прокатных электровелосипедов в этом году увеличилось в полтора раза до 390, число станций - до 18. Масса велосипеда была снижена с 40 до 23 кг, запас хода увеличен с 20 до 35 км, а максимальная скорость - с 23 км/ч до 25 км/ч.