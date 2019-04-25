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25.04.19 15:53

Медведев поручил разработать предложения по льготному кредитованию капремонта жилья

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, Банку России и Фонду ЖКХ подготовить предложения по льготному кредитованию капитального ремонта многоквартирных жилых домов, сообщается на сайте правительства.

Поручения даны по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году.

"Подготовьте и представьте в правительство РФ проработанные с заинтересованными кредитными организациями предложения по льготному кредитованию работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и по дополнительной защите средств фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формируемых на специальных счетах", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручений - до 17 мая 2019 года.

Выступая с отчетом в Госдуме, Д.Медведев обещал дополнительно проработать вопрос страхования средств на банковских счетах на капремонт жилья.

"Я готов дополнительно дать указание проработать этот вопрос с привлечением банковского сообщества и, конечно, правительства", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что следует проанализировать "все возможности, которые здесь есть, включая, конечно, и дополнительные финансовые гарантии, которые по ним (счетам - ИФ) могут быть даны".

"Но очевидно, что там не может быть режима, абсолютно аналогичного другим счетам. Все-таки особые деньги, причем они должны размещаться только в специальных банковских учреждениях. Таких учреждений у нас в стране по тем правилам, которые есть, всего пять", - сказал Д.Медведев, отметив, что в значительной степени эти банки "и так уже находятся под контролем государства".

Открывать счета для размещения средств на капремонт могут банки, соответствующие условиям, которые определены постановлением правительства. Среди требований к банкам: наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "А+(RU)" по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или кредитного рейтинга не ниже уровня "ruА+" по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА". Кроме того, размер собственных средств (капитала) должен быть не менее 250 млрд рублей.

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