АльфаСтрахование выплатило пострадавшим от ящура хозяйствам 800 млн руб.

26.04.19 06:15

© РИА Новости. Михаил Мордасов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Компания "АльфаСтрахование" завершает выплаты по крупному убытку 2019 года из-за ящура, уничтожившего поголовье из 60 тыс. свиней на Дальнем Востоке, сообщила заместитель директора по корпоративному бизнесу компании "АльфаСтрахование" Татьяна Лаврова на пресс-конференции в четверг.

Она уточнила, что от этой болезни пострадали три хозяйства, "общий ущерб составил 570 млн рублей, половина убытка выплачена, и вторая половина выплаты пройдет в течение 1-2 дней".

Т.Лаврова добавила, что "на собственном удержании из этого риска у "АльфаСтрахование" по договору осталось 180 млн рублей, остальное передано в перестрахование".

За период 2,5 лет крупные выплаты "АльфаСтрахования" по агрострахованию составили 800 млн рублей, в том числе в 2017 году выплаты по африканской чуме свиней (АЧС) и гриппу птиц составили 100 млн рублей. Такая же по объему выплата прошла по АЧС в 2018 году.

Со своей стороны генеральный директор компании "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин сообщил журналистам, что "в 2018 году компания производила крупную выплату в связи с ущербом от птичьего гриппа в размере 370 млн рублей".

Он отметил, что такие потери побуждают аграриев активнее страховать поголовье сельхозживотных.