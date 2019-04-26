Медведь серьезно ранил мужчину в Хабаровском крае

26.04.19 06:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Вертолет МИ-8 санавиации, доставил в Хабаровск мужчину на которого напал медведь в Тугуро-Чумиканском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поздно вечером 25 апреля поступило сообщение о том, что в Тугуро-Чумиканском районе в 40 километрах от п.Киран на работника геолого-разведывательной станции напал медведь. Он получил рваные раны, требовалась срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На борту авиасудна находилась бригада квалифицированных врачей, которые на всем протяжении полета следили за состоянием раненого. В Хабаровске пострадавшего передали бригаде скорой помощи.