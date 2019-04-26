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26.04.19 06:32
Лидер КНДР возложил венок и цветы к Вечному огню во Владивостоке
Ким Чен Ын после возложения цветов и венка, поднесенного к Вечному огню солдатами, снял шляпу, склонил голову и стоял молча.
Венок из живых красных гвоздик, возложенный к мемориалу украшен красной лентой с надписью на корейском: "Венок от Ким Чен Ына в память о павших героях".
Затем представители России и КНДР возложили цветы к Вечному огню. Торжественным маршем проходит рота почетного караула под звуки военного оркестра.
После церемонии Ким Чен Ын покинул место церемонии на личном лимузине в сопровождении кортежа.
Мемориальный комплекс, включающий подводную лодку-музей С-56, корабль "Красный вымпел", расположен в центре города, на Корабельной набережной, недалеко от здания штаба Тихоокеанского флота. Ранее утром здесь вводилось ограничение парковки, которое было снято через час.
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