Лидер КНДР возложил венок и цветы к Вечному огню во Владивостоке

26.04.19 06:32

© РИА Новости. Сергей Ким

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в пятницу возложил венок и цветы к Вечному огню у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота во Владивостоке, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Ким Чен Ын после возложения цветов и венка, поднесенного к Вечному огню солдатами, снял шляпу, склонил голову и стоял молча.

Венок из живых красных гвоздик, возложенный к мемориалу украшен красной лентой с надписью на корейском: "Венок от Ким Чен Ына в память о павших героях".

Затем представители России и КНДР возложили цветы к Вечному огню. Торжественным маршем проходит рота почетного караула под звуки военного оркестра.

После церемонии Ким Чен Ын покинул место церемонии на личном лимузине в сопровождении кортежа.

Мемориальный комплекс, включающий подводную лодку-музей С-56, корабль "Красный вымпел", расположен в центре города, на Корабельной набережной, недалеко от здания штаба Тихоокеанского флота. Ранее утром здесь вводилось ограничение парковки, которое было снято через час.