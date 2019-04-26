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26.04.19 06:37
Врио мэра Анадыря назначен Леонид Николаев
"25 апреля совет депутатов рассмотрел кандидатуру временно исполняющего обязанности Главы городского округа Анадырь. Голосованием предложенная кандидатура была единогласно одобрена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нового врио мэра представил губернатор региона Роман Копин.
"Город Анадырь - самый большой населённый пункт и столица региона. Сейчас кадровый состав администрации стремительно меняется. Ключевые направления в настоящее время либо кадрово не обеспечены, либо вакантны. Существует много вопросов в социальной сфере. Перед нами стоит большая задача по реализации национальных проектов. Это и жильё, и демография, и качественные дороги, образование, здравоохранение. Времени очень мало, и мы должны максимально оперативно приступить к этой работе. Принимая всё это во внимание, предлагаю рассмотреть кандидатуру Леонида Николаева и наделить его полномочиями временно исполняющего обязанности главы города", - приводятся в сообщении слова главы региона.
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