Шесть красноярских кадетов госпитализированы с признакам инфекции

26.04.19 07:32

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Шесть кадетов кадетского корпуса в проселке Кедровый (Красноярский край) госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы в Красноярске, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в краевом Минздраве в пятницу.

"В настоящее время в стационаре находится шесть детей в возрасте от 12 до 13 лет, доставлены с признаками инфекции, у них взяты анализы, диагноз выясняют специалисты", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации информированного источника, всего за медицинской помощью с расстройством желудка обратились 17 воспитанников кадетского корпуса.

В краевом управлении Роспотребнадзораагентству сообщили, что в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося, проводится расследование, подробную информацию обещали предоставить позже.