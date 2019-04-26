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26.04.19 07:34
Самолет до Таиланда вернулся в Красноярск из-за сработавшего датчика неисправности
"После взлета "Боинга 757-200" сработал датчик технической неисправности одного из узлов, и экипаж принял решение вернуться. В 03:49 местному самолет благополучно приземлился. Техники будут выяснять причину срабатывания датчика", - сказала О.Горбунова.
По ее данным, в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа.
"К настоящему времени желающие были размещены в гостинице, Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - отметила О.Горбунова.
Она добавила, что вылет пассажиров резервным бортом намечен на 14:30 (10:30 мск).
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