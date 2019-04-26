Самолет до Таиланда вернулся в Красноярск из-за сработавшего датчика неисправности

26.04.19 07:34

© РИА Новости. Максим Блинов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "AzurAir", вылетевший из Красноярска в аэропорт Утопао, вернулся обратно из-за сработавшего датчика технической неисправности, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"После взлета "Боинга 757-200" сработал датчик технической неисправности одного из узлов, и экипаж принял решение вернуться. В 03:49 местному самолет благополучно приземлился. Техники будут выяснять причину срабатывания датчика", - сказала О.Горбунова.

По ее данным, в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа.

"К настоящему времени желающие были размещены в гостинице, Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - отметила О.Горбунова.

Она добавила, что вылет пассажиров резервным бортом намечен на 14:30 (10:30 мск).