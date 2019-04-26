Первое уголовное дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" поступило в суд

26.04.19 07:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Первое уголовное дело о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", по которому обвиняемыми проходят шесть человек, поступило в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Заводского районного суда Кемерова.

"26 апреля в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело в 293 томах по обвинению Юлии Богдановой, Георгия Соболева, Надежды Судденок, Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Антюшина и Сергея Генина", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данное уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего в ТРЦ "Зимняя вишня".