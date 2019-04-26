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26.04.19 09:22
Лидер КНДР покинул Владивосток, пообещав вернуться
Поезд с главой КНДР медленно отъехал от железнодорожного вокзала Владивостока в направлении пригорода.
К вокзалу Ким Чен Ын подъехал на личном лимузине, на привокзальной площади его встречала рота почетного караула и военный оркестр, который исполнил гимн России, КНДР, "Катюшу".
Лидер КНДР вышел к поезду через здание вокзала к платформе "Аэроэкспресса" по красной ковровой дорожке.
За церемонией наблюдали десятки корреспондентов российских и зарубежных СМИ.
На вокзале пока сохраняются усиленные меры безопасности, на прилегающих к вокзалу улицах дежурят полицейские патрули. Движение транспорта у железнодорожного вокзала ограничено.
Как рассказал журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко, лидер КНДР пообещал вернуться во Владивосток.
"Сегодня был прием от имени губернатора в ресторане "Лесная заимка", где в 2002 году где был его отец (Ким Чен Ир - ИФ). Меню было представлено то же самое. Это русская кухня, кухня, которую он уважает. Это наши традиционные народные русские песни, которые они знают прекрасно и любят эти песни. Конечно, мы старались провести аналогию. Мне кажется, что это удалось. По пути я еще показал ресторан "Моранбон", который открывал его дедушка, Ким Ир Сен, он сказал, что в следующий приезд туда пойдет. Владивосток произвел хорошее впечатление", - сказал О.Кожемяко.
По его словам, "традиционно лидеры КНДР радушно и дружелюбно относятся к своему ближайшему соседу - России".
"Понравился город, понравился край, поэтому, я думаю, что мы постарались и сделали все. Есть те объекты, которые (Ким Чен Ын - ИФ) еще не посмотрел, которые хотел посетить. Думаю, нам будет, что еще показать во Владивостоке", - сказал О.Кожемяко.
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