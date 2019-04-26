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26.04.19 08:49

Крымский "Новый Свет" планирует за 3-4 года удвоить производство игристых вин

© РИА Новости. Артем Креминский
26 апреля. - АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (пгт Новый Свет, Крым) намерен в ближайшие 3-4 года увеличить производство игристых вин в два раза, с 1,5 до 3 млн бутылок в год, в долгосрочной перспективе довести объемы до 5 млн бутылок.

"В прошлом году завод произвел без малого 1,5 млн бутылок, в позапрошлом - 1,26 млн. В этом году мы рассчитываем приблизиться к двум миллионам: скорее, это будет 1,7-1,8 млн бутылок. План ближайшей, среднесрочной перспективы, 3-4 года - мы бы хотели довести производство и, естественно, сбыт до 3 млн бутылок", - сообщил "Интерфаксу" представитель управляющей компании винзавода - "Агротриумф" - Алексей Плотников.

Он отметил, что сегмент игристых вин - один из трех растущих сегментов алкогольного рынка России. "Три сегмента алкогольного рынка, которые растут, по итогам 2018 года - это так называемые белые спирты: ром и джины, чуть больше растет тихое вино, самый быстрорастущий сегмент - игристые вина", - отметил представитель управляющей компании.

"Если мы говорим о российском вине, то "Новый Свет" контролирует сейчас порядка 30-35% рынка в классе игристого вина, произведенного классическим способом", - уточнил А.Плотников.

Менеджеры "Нового Света" рассчитывают на дальнейший рост рынка игристого вина в России. "Мы видим вполне возможность предприятия в пятилетней перспективе достичь объемов в 5 млн бутылок", - отметил А.Плотников.

Он сообщил также о программе перевооружения "Нового Света", сейчас она находится "в стадии финальной верстки". "Программа как технологического перевооружения, так и архитектурного. Нет смысла привозить передовое мировое оборудование в корпуса, которые устарели еще в советское время. Здесь будет полномасштабная перестройка: те здания и сооружения, которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня, будут демонтироваться, построен новый завод из стекла и бетона. Мы сегодня должны отработать в старом корпусе, завтра запустить новую линию и только тогда начать демонтаж старого. Это все планируется предварительно в районе 2021-2022 годов", - сказал А.Плотников.

Между тем, "Новый Свет", находящийся под санкциями Запада, готовится в середине текущего года отправить первую партию игристых вин в Китай, в будущем - активизировать экспорт в Азию.

"Контракт с Китаем уже готов, готовится отправка первой партии. Она должна быть отправлена до конца июня. Мы проверяем последние логистические моменты, все ли у нас готово, дальше, соответственно, происходит техническое действие", - сообщил А.Плотников.

Объемы экспорта в Китай он не уточнил. "Не могу сказать на память. Это зависит от заказов китайской стороны, у нас согласована программа до конца года и на следующий год", - отметил он.

По словам А.Плотникова, сейчас "Новый Свет" "активно работает" с Казахстаном и Белоруссией.

"Дальше - со всеми остановками. Будем рады видеть всех, кто не пугается санкционного режима. В большей степени, конечно, мы смотрим на Азию", - добавил он.

Предприятие основано в 1878 году князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет.

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