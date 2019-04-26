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26.04.19 11:01
Путин: связи РФ и Китая достигли беспрецедентного высокого уровня
"Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. По итогам 2018 года товарооборот увеличился на 24,5% и составил рекордные для нас $108 млрд ", - сказал глава российского государства.
В.Путин напомнил, что в прошлом году лидеры ставили планку $100 млрд.
Российский лидер поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие в форуме "Один пояс - один путь", отметив, что эта инициатива развивается.
"Она оказалась чрезвычайно своевременной и успешной, она приобретает глобальных характер и начинает диктовать такие принципы построения международных отношений и такие нормы экономических связей, которые востребованы сегодня", - отметил В.Путин, подчеркнув, что именно поэтому она пользуется такой большой поддержкой в мире.
Говоря о российско-китайских отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, российский лидер констатировал, что они развиваются по всем направлениям. Он назвал темп развития "очень существенным".
В.Путин напомнил, что в этом году РФ и КНР отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Обращаясь к Си Цзиньпину, он подчеркнул, что ждет его с государственным визитом, который станет ключевым политическим событием в двусторонних отношениях.
"Я очень рад возможности сегодня встретиться с вами, с коллегами китайскими, с друзьями и обсудить вопросы двустороннего характера и вопросы международных отношений, которые представляют взаимный интерес", - заключил он, сделав акцент на том, что в России настроены и дальше развивать отношения стратегического партнерства с Китаем.
Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что его визави на открытии форума "Один пояс - один путь" выступил с важной речью, показывающей активную роль и влияние России в создании открытого мира и содействии региональной интеграции.
"Уверен, при наших совместных усилиях и усилиях других наших партнеров нынешней форум подаст еще больше сигналов и откроет новые перспективы совместного строительства "Одного пояса - одного пути", - сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер также указал на то, что двусторонние отношения между РФ и КНР стали образцом взаимоотношений между двумя крупными державами, которые отличаются самым высоким уровнем взаимного доверия, самым тесным взаимодействием и большой стратегической значимостью.
"Я готов вместе с вами, исходя из интересов наших народов, всецело поддержать развитие наших отношений и в духе времени влить в них новую жизнеспособность и энергию, которые поспособствуют дальнейшему развитию на благо прекрасного будущего мира", - подытожил председатель КНР.
Лидеры двух стран смогли также пообщаться в неформальной обстановке. В.Путин и председатель КНР вместе присутствовали на церемонии присвоения российскому лидеру звания почетного доктора университета Цинхуа, которая состоялась в пекинском отеле "Дружба".
"Десятки мировых лидеров приехали в Китай, и я знаю, председатель Си Цзиньпин с утра до вечера с ними в контактах, проводит всякие встречи, переговоры не переставая, и тем не менее в этом сложном графике нашел время не только провести двустороннюю встречу, но и приехать, принять участие в такой торжественной, неформальной церемонии"- сказал В.Путин на церемонии в пекинском отеле "Дружба".
Он напомнил, что в стенах университета Цинхуа учились, работали и преподавали выдающиеся китайские деятели культуры, политики, ученые, в том числе нобелевские лауреаты. "Среди выпускников университета и мой дорогой друг, председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин", - сказал глава российского государства.
В свою очередь Си Цзиньпин поздравил В.Путина.
"Для китайского народа Путин искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович - самый близкий друг, он внес и вносит вклад исторического значения в углубление стратегического взаимодействия между нашими странами и продвижение многопланового двустороннего сотрудничества", - сказал председатель КНР.
Он сказал, что за последние шесть лет встречался с главой российского государства более 30 раз.
"Я ценю и дорожу нашей искренней дружбой", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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