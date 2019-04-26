|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.04.19 09:18
Кожемяко: РФ предложила КНДР облегчить получение виз для российских туристов
"Мы говорили об упрощении визового обмена", - сказал О.Кожемяко журналистам.
"Мы просто предложения сделали для наших туристов. Сейчас мы привыкли в электронном виде подать заявки, чтобы обратно пришел документ, чтобы не ходить по консульствам. Это удобно, быстро", - сказал О.Кожемяко.
По его словам, работа в этом направлении ведется.
"Все уже сейчас работают в этом направлении. Наверное, это и будет основным, что мы должны решить", - сказал О.Кожемяко.
Он добавил, что вопрос об отмене виз не обсуждался.
"Пока нет", - сказал глава края, отвечая на вопрос о том, шла ли речь об отмене виз.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket