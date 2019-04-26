Кожемяко: РФ предложила КНДР облегчить получение виз для российских туристов

26.04.19 09:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - РФ предложила КНДР облегчить визовые процедуры для российских туристов, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко после торжественной церемонии проводов лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы говорили об упрощении визового обмена", - сказал О.Кожемяко журналистам.

"Мы просто предложения сделали для наших туристов. Сейчас мы привыкли в электронном виде подать заявки, чтобы обратно пришел документ, чтобы не ходить по консульствам. Это удобно, быстро", - сказал О.Кожемяко.

По его словам, работа в этом направлении ведется.

"Все уже сейчас работают в этом направлении. Наверное, это и будет основным, что мы должны решить", - сказал О.Кожемяко.

Он добавил, что вопрос об отмене виз не обсуждался.

"Пока нет", - сказал глава края, отвечая на вопрос о том, шла ли речь об отмене виз.