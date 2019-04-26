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26.04.19 09:23

Около 200 тыс. ям ликвидируют в Подмосковье до 24 мая

© РИА Новости. Илья Питалев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - На дорогах Московской области после окончания зимнего сезона обнаружено около 200 тыс. ям, все они "оцифрованы", сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Всего их (ям) после зимнего сезона обнаружено порядка 200 тыс., но все они "оцифрованы", мы знаем где эти ямы. И главы территории отвечают за это", - сказал А.Воробьев в эфире канала "360" в четверг вечером.

Собственники подмосковных дорог в рамках подготовки к летнему сезону должны ликвидировать обнаруженные после зимы ямы.

Как сообщалось, эту задачу они должны выполнить до 24 мая.

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