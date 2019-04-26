Более 30 человек подали заявки на конкурс по выбору министра культуры Самарской области

26.04.19 09:32

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Тридцать пять человек претендуют на должность министра культуры Самарской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, такое количество заявок было зарегистрировано по итогам первого заочного этапа открытого конкурса.

"Первый этап конкурса, заочный, завершился. Конкурсанты должны были зарегистрироваться на портале "Кадросфера", заполнить данные профиля, пройти тестирование и загрузить на портал свою видеопрезентацию. Было подано 35 заявочных пакетов, из которых 20 подали представители сильной половины человечества и 15 - прекрасной половины", - говорится в сообщении.

Теперь конкурсанты переходят ко второму этапу.

"До 30 апреля им нужно представить на электронную почту департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области. Эти предложения будет оценивать конкурсная комиссия, и по итогам будет составлен рейтинг участников", - говорится в сообщении.

В рамках третьего, очного этапа с 6 по 15 мая пройдет прием документов, а 3 июня состоятся индивидуальные собеседования с конкурсной комиссией.

"Ориентировочная дата подведения итогов конкурса - 5 июня 2019 года", - подчеркивается в сообщении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 12 апреля объявил о старте открытого конкурса на должность министра культуры региона.

В настоящее время в правительстве Самарской области временно исполняет должность министра культуры Сергей Филиппов.