Цена огня: ущерб, нанесенный пожаром сельскому хозяйству Забайкалья, составил почти 600 млн рублей
  
Грязная нефть: Белоруссия, Польша и Германия приостановили транзит российской нефти
   
До 9 лет: скрывшимся с места ДТП водителям ужесточили наказание
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
26.04.19 09:38

РЖД на летний период назначили 310 дополнительных электричек

© РИА Новости. Владимир Астапкович
26 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на летний период назначило 310 дополнительных ежедневных пригородных поездов.

"Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки в пригородном сообщении в летний период 2019 года холдингом РЖД проработаны новые маршруты и назначены дополнительные поезда. Всего в летний сезон 2019 года ежесуточно будут курсировать 310 дополнительных пригородных поездов, увеличив, таким образом, размеры движения пригородных поездов до 6516 поездов в сутки", - говорится в сообщении РЖД.

Размеры движения поездов в пригородном сообщении будут увеличены с 27 апреля по 31 октября, изменения затронут крупные городские агломерации и востребованные дачные и туристические направления, отмечает РЖД.

В частности, назначены новые пригородные поезда в Новгородской области, по маршрутам Великий Новгород - Пестово и Великий Новгород - Окуловка, а также дополнительные поезда - в сообщении Великий Новгород - Батецкая.

Дополнительные электрички буду курсировать в Псковской области в сообщении Псков - Дно. В Тверской области увеличится периодичность курсирования пригородных поездов на участках Осташков - Великие Луки и Бологое - Едрово.

Новые электрички назначены в Кировской области (Киров - Лянгасово и Киров - Стрижи), в Нижегородской области (Нижний Новгород - Арзамас) и во Владимирской области (Владимир - Ковров).

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в Чувашии (Канаш - Чебоксары), Башкирии (Уфа - Белорецк), в Свердловской области (Екатеринбург - Ревда, Екатеринбург - Колчедан, Екатеринбург - Храмцовская, Екатеринбург - Мурзинка, Нижний Тагил - Кушва и Нижний Тагил - Невьянск), а также в Кемеровской области (Новокузнецк - Ерунаково, Белово - Бочаты, Кемерово - Шишино, Кемерово - Плотниково, Томск-2 - Асино).

Подробную информацию о графике пригородных поездов и их движении в летний период можно получить на сайте РЖД, а также сайтах пригородных пассажирских компаний.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 апреля потребовал увеличить количество дополнительных пригородных электропоездов в летний период до 300 пар, а также отметил необходимость вовремя доводить деньги на поддержку пассажирских ж/д перевозок.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.04.19 10:57
Скончалась Элина Быстрицкая
.
  26.04.19 08:27
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Холдинвестбанка
.
  26.04.19 08:25
Писатель Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей болезни
.
  25.04.19 15:49
Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве
.
  25.04.19 14:48
Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет рекорд года
.
  25.04.19 13:07
Акимов поручил до 2020 г утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне
.
  25.04.19 13:04
Собянин: Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной
.
  25.04.19 10:55
В Новой Москве построят компенсационный дом для обманутых дольщиков
.
  25.04.19 10:49
В Москве на Пасху похолодает до ночных заморозков
.
  25.04.19 10:37
Более 600 книг пополнили онлайн-библиотеку московского метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket