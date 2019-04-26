РЖД на летний период назначили 310 дополнительных электричек

26.04.19 09:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на летний период назначило 310 дополнительных ежедневных пригородных поездов.

"Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки в пригородном сообщении в летний период 2019 года холдингом РЖД проработаны новые маршруты и назначены дополнительные поезда. Всего в летний сезон 2019 года ежесуточно будут курсировать 310 дополнительных пригородных поездов, увеличив, таким образом, размеры движения пригородных поездов до 6516 поездов в сутки", - говорится в сообщении РЖД.

Размеры движения поездов в пригородном сообщении будут увеличены с 27 апреля по 31 октября, изменения затронут крупные городские агломерации и востребованные дачные и туристические направления, отмечает РЖД.

В частности, назначены новые пригородные поезда в Новгородской области, по маршрутам Великий Новгород - Пестово и Великий Новгород - Окуловка, а также дополнительные поезда - в сообщении Великий Новгород - Батецкая.

Дополнительные электрички буду курсировать в Псковской области в сообщении Псков - Дно. В Тверской области увеличится периодичность курсирования пригородных поездов на участках Осташков - Великие Луки и Бологое - Едрово.

Новые электрички назначены в Кировской области (Киров - Лянгасово и Киров - Стрижи), в Нижегородской области (Нижний Новгород - Арзамас) и во Владимирской области (Владимир - Ковров).

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в Чувашии (Канаш - Чебоксары), Башкирии (Уфа - Белорецк), в Свердловской области (Екатеринбург - Ревда, Екатеринбург - Колчедан, Екатеринбург - Храмцовская, Екатеринбург - Мурзинка, Нижний Тагил - Кушва и Нижний Тагил - Невьянск), а также в Кемеровской области (Новокузнецк - Ерунаково, Белово - Бочаты, Кемерово - Шишино, Кемерово - Плотниково, Томск-2 - Асино).

Подробную информацию о графике пригородных поездов и их движении в летний период можно получить на сайте РЖД, а также сайтах пригородных пассажирских компаний.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 апреля потребовал увеличить количество дополнительных пригородных электропоездов в летний период до 300 пар, а также отметил необходимость вовремя доводить деньги на поддержку пассажирских ж/д перевозок.