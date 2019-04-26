Одиннадцать детей и взрослый остаются в больнице после распыления газа в школе Белорецка

26.04.19 09:43

© РИА Новости. Башир Алиев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - В больнице остаются 11 из 16 школьников, госпитализированных с симптомами отравления после распыления слезоточивого газа в школе башкирского Белорецка, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы регионального Минздрава в пятницу.

"По состоянию на 26 апреля в больнице находятся 11 детей и один взрослый", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что состояние госпитализированных улучшилось.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. 16 детей и учитель были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу "с симптомами раздражения, отравления и болью в животе".

Газовый баллончик в школу принес четвероклассник. Сообщалось, что родители дали его ребенку для защиты от бродячих собак.