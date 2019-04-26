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26.04.19 09:49

Около 700 человек будут работать на Жатайской судоверфи в Якутии

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Жатайская судоверфь создаст для Якутии новые рабочие места - около 700 человек будут работать на судостроительном заводе, сообщает корреспондент "Интерфакс" с церемонии начала строительства.

"Пока идет строительство, будущие работники будут проходить обучение и участвовать в обмене опытом на северо-западе страны", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Отмечено, что работа Жатайской судоверфи не только даст новую жизнь поселку речников, но и позволит обеспечить бесперебойные грузоперевозки внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне РФ, в том числе через Северный морской путь за счет обновления флота.

Ранее сообщалось, что стоимость создания Жатайской судоверфи оценивается в 5,75 млрд рублей. Согласно проекту, на заводе планируется ежегодно строить 10 речных судов, проводить модернизацию шести судов, утилизацию двух списанных судов (1,14 тыс. металлолома), выполнять 432 тыс. нормо-часов ремонта и межнавигационного обслуживания. Проект является системообразующим и необходим для успешной реализации других инвестпроектов формируемой Северо-Якутской опорной зоны развития Арктики. Кроме того, он входит в обновленную редакцию ФЦП "Развитие инфраструктуры Арктической зоны РФ на 2018-2027 годы".

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

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