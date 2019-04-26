Алтайский губернатор заявил об убыли населения и миграционном оттоке из региона

26.04.19 09:53

Фото "Интерфакса"/ Александр Левчук

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Число умерших жителей Алтайского края значительно превышает количество рождений, что ухудшает демографическую ситуацию, заявил в пятницу губернатор региона Виктор Томенко в рамках отчета перед депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания.

"По итогам 2018 года число умерших жителей Алтайского края на 9 тыс. 880 превысило число рождений. Речь идет о естественной убыли населения. Несмотря на то, что в 2018 году миграционный отток уменьшился, число выехавших превышает на 7 тыс. человек", - сказал губернатор.

Также он обозначил проблему зарплат бюджетников. Так, изначально предполагалось, что рост зарплат бюджетников в 2018 года произойдет на 12%, однако, благодаря принятию дополнительных мер, темп рост составил 123% в целом по бюджетному сектору.

"В 2019 году для тех организаций, темпы роста зарплат в которых в 2018 году не достигли 22%, необходимо обеспечить рост не ниже 15%. Это касается 150 тыс. человек в реальном секторе экономики", - сказал В.Томенко.