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Небензя: Россия не навязывает российское гражданство жителям Донбасса

© РИА Новости. Стрингер
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия не вмешивается во внутренние дела Украины и не навязывает российское гражданство жителям Донбасса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Во внутренние дела Украины мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается, тем самым нарушая минские соглашения", - заявил В.Небензя на заседании СБ ООН по Украине.

Он отметил, что "Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса, а предоставляет им возможность добровольно и самостоятельно обратиться в установленном порядке в компетентные органы на территории РФ, при этом сохранив украинское гражданство".

"Люди сами решат, воспользоваться им этим правом или нет. В конце концов, сотни тысяч украинцев еще до выхода этого указа подавали заявления о приеме российского гражданства", - подчеркнул российский постпред.

Он пояснил членам Совбеза, что решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является "гуманитарной мерой".

"Это гуманитарная мера, прошу вас всех это понять. В России искренне хотят мира и заинтересованы в процветании стабильной, братской Украины. Собственно, указ президента (РФ-ИФ) и направлен на то, чтобы обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях проживания, возможность социальной защиты".

В.Небензя подчеркнул, что указ "не касается Минских договоренностей, и никоим образом не мешает Украине, Донецку и Луганску эти договоренности выполнить".

Кроме того, российский постпред напомнил, что "процесс разработки и принятия указа осуществлялся транспарентно и начался далеко не вчера".

По его словам, "нет никаких оснований для утверждений, что указ президента РФ якобы приурочен к какому-либо событию или является неким сигналом для кого-то".

Постпред РФ при ООН добавил, что Россия сознательно берет на себя большую экономическую и социальную нагрузку, приняв решение упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Никто ни у кого ничего не отбирает, наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку", - заявил В.Небензя на заседании СБ ООН по Украине.

Данная инициатива РФ отвечает чаяниям многих тысяч людей, отметил В.Небензя.

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