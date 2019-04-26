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Защита подала апелляцию на приговор бывшему вице-губернатору Заполярья Бабенко

© РИА Новости. ФСБ РФ
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Адвокат Алексей Токарев, представляющий интересы осужденного на 3,5 года за злоупотребления должностными полномочиями бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, подал апелляцию на приговор Октябрьского районного суда Мурманска.

"Апелляция защиты на приговор подана сегодня в суд", - сообщил А.Токарев журналистам в четверг вечером.

По его данным, гособвинение также обжалует приговор.

В картотеках Октябрьского райсуда и Мурманского областного суда в настоящее время информации о поданных апелляционных жалобах нет.

Как сообщалось, 17 апреля Октябрьский райсуд Мурманска признал И.Бабенко виновным по ч.2 ст.285 УК РФ.

Кроме того, бывшие заместители руководителя аппарата правительства Заполярья Сергей Келлер и Эдуард Никрашевский, бывший замначальника управления по обеспечению деятельности регионального правительства Георгий Благодельский признаны виновными по ч.1 ст.285 УК РФ. С.Келлер и Г.Благодельский приговорены к 2,5 годам лишения свободы условно, Э.Никрашевский - к 2 годам условно.

Также по решению суда экс-чиновникам назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе на сроки от 2 до 3 лет.

Решением суда в срок отбытия наказания будет зачтено время, проведенное чиновниками под стражей, домашним арестом, подпиской о невыезде и запретом определенных действий.

Как установил суд, в 2015-2017 годах под руководством И.Бабенко в правительстве Мурманской области шел сбор денег с финансово устойчивых предприятий региона для социально-значимых мероприятий. Однако на эти средства было проведено 95 фиктивных закупок у единственного поставщика на сумму до 100 тыс. рублей, чтобы обналичить деньги и затем приобрести на них товары и услуги для членов правительства Заполярья и гостей региона.

Сумма ущерба управлению по обеспечению деятельности регионального правительства превысила 8 млн рублей. Иск прокуратуры Мурманской области к подсудимым на эту сумму будет рассмотрен в гражданском процессе.

Следствие и гособвинение настаивало, что действия бывших чиновников классифицируются по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила назначить всем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима: И.Бабенко - 8 лет, С.Келлеру и Э.Никрашевскому - 7 и 5 лет, Г.Благодельскому - 4 года.

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