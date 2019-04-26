Краснодарский край приступил к севу риса, увеличив площади на 7%

26.04.19 10:21

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Аграрии Краснодарского края, крупнейшего региона страны по производству риса, приступили к севу этой культуры под урожай 2019 года, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Сельхозкультура будет посеяна на площади свыше 125 тыс. га, это почти на 7% больше, чем годом ранее. Первыми к севу приступили аграрии Калининского, Красноармейского и Славянского района, они уже посеяли рис на площади 9,4 тыс. га.

"Рисоводам Кубани в текущем году выделено 240 млн рублей субсидий, что на 20% больше, чем годом ранее. Средства направлены на компенсацию затрат сельхозпроизводителям на услуги по подаче и отводу воды. Субсидия действует в регионе с 2017 года и направлена на развитие отрасли рисоводства", - сообщил вице-губернатор.

В прошлом году площадь сева риса в РФ составила 182 тыс. га, из них 117,3 тыс. га было посеяно в Краснодарском крае. Валовой сбор риса-сырца в весе после доработки в РФ в прошлом году был равен 1,038 млн тонн, в том числе доля края составила 74,6%.

"Мы полностью обеспечены высококачественным семенным материалом риса отечественной селекции. Кроме того, в последние годы процент площадей, засеваемых элитными семенами, сохраняется на уровне 16%", - добавил вице-губернатор.

В 2018 году экспорт риса с Кубани составил 13% от валового сбора. Доля кубанского риса в общероссийском объеме экспорта этой культуры составила 68,6%.

"Наш рис поставляется на три континента в 25 стран, основные направления экспорта - это Турция, Монголия, Украина, Азербайджан, Казахстан и другие страны", - сообщил А.Коробка.