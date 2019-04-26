Путин утвердил перечень показателей для оценки работы госвласти

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26 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин утвердил своим указом перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей высших исполнительных органов госвласти и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
В перечень включены: уровень доверия к власти (президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Также должны учитываться: производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
В перечень входят: уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья.
В оценке будет учитываться - доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды и уровень образования.
В перечень для оценки входит доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.