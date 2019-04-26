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26.04.19 10:31
Избирательные участки в Башкирии в дни выборов будут работать на два часа больше
Документом предусмотрено, что в день выборов в Башкирии пункты голосования будут открыты с 7:00 до 21:00 по местному времени. Ранее избирательные участки республики работали с 8:00 до 20:00.
Как отметила депутат Гульнур Кульсарина, изменения "направлены на усиление гарантий реализации прав граждан на участие в выборах".
"Единый день голосования - это время сбора урожая. Многие из жителей крупных населенных пунктов выезжают на выходные дни на свои садовые, дачные участки или просто на отдых в другие районы, города республики", - сообщила она.
Изменения приняты сразу во втором и окончательном чтениях. Законопроект поддержал 101 депутат.
Как сообщалось ранее, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Башкирии состоятся выборы руководителя региона. Врио главы республики Радий Хабиров намерен участвовать в них в качестве выдвиженца от "Единой России".
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