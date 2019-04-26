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26.04.19 10:36

Москва обещает ответить на санкции США против премьера Чечни

© РИА Новости. Максим Блинов
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва не оставит без ответа санкции США в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, заявили в российском МИД.

"Объявленное в Вашингтоне решение о запрете на въезд в США Председателя Правительства Чеченской Республики М.М.Хучиева и его супруги отражает курс на дальнейшее обострение российско-американских отношений", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Разумеется, подобные враждебные действия не останутся без ответа, однако рекомендовали бы Вашингтону задуматься о том, что постоянное введение санкций выставляет его во всё более неприглядном свете", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее Госдепартамент США сообщил о запрете на въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву.

Санкции против М.Хучиева, а также против его супруги Сапият Шабазовой, вводятся в связи с "грубыми нарушениями прав человека". "Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", - отмечается в заявлении Госдепа США.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство "призывает Российскую Федерацию привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева".

Согласно американскому законодательству, Госдепартамент США обязан запрещать въезд на территорию страну лицам, уличенным в серьезных нарушениях прав человека, а также членам их семьи, подчеркивается в сообщении.

"Мы отмечаем, что в недавнем докладе "московского механизма" ОБСЕ, указано, что представители чеченского правительства совершали серьезные нарушения прав человека и оставались при этом безнаказанными", - сообщает Госдепартамент США. Речь идет о таких правонарушениях, как незаконные задержания, пытки, внесудебные казни.

В конце 2018 года этот доклад подготовил австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек, ответственный за работу так называемого московского механизма, который запустили в ОБСЕ в отношении России в ноябре этого года. Под заявлением подписались представители таких стран как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.

Подписанты, в частности, призывают Россию начать расследование действий правительства Чеченской Республики в отношении представителей ЛГБТ.

Со своей стороны власти Чечни, как сообщалось, называли предвзятым и беспочвенным доклад "Московского механизма" ОБСЕ о нарушениях в республике прав человека, в том числе людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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