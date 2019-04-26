Восстановленные Т-34 и ИС-2 примут участие в севастопольском параде Победы

26.04.19 10:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Два советских танка, самоходная артиллерийская установка и бронемашина примут участие в параде Победы в Севастополе, сообщила пресс-служба городского правительства по итогам заседания оргкомитета парада.

"В параде готовится принять участие большое количество военной техники - свыше 50 единиц. В том числе восстановленные музейные экспонаты: танки Т-34 и ИС-2, самоходная артиллерийская установка и бронемашина", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя командующего Черноморским флотом по работе с личным составом Вячеслава Витольда.

По его словам, генеральная репетиция военного парада войск Севастопольского гарнизона намечена на 7 мая.

Восстановленный Т-34 уже принимал участие в севастопольском параде в прошлом году, 46-тонный ИС-2 (аббревиатура означает "Иосиф Сталин") был поставлен на ход несколько месяцев назад, рассказал агентству "Интерфакс-Юг" директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко в пятницу.

"Эта наша боевая техника, которая 60 лет стояла в открытой экспозиции мемориального комплекса на Сапун-горе. Год их выпуска - 1944 год. Конечно, они принимали участие в боях", - уточнил он.

Город-герой Севастополь 9 мая отмечает две даты: 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К этому дню по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова более 10 тысяч ветеранов получат повышенные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, планируется открыть после реконструкции за 1,1 млрд рублей центральную часть парка Победы.