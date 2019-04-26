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26.04.19 10:50
Власти Марокко выдали России боевика из Дагестана
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Королевства Марокко экстрадирован гражданин России Рамазан Саламов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконных вооруженных формированиях)", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в 2016 году Р.Саламов "вступил в незаконное вооруженное формирование, сознавая противоправный характер своих действий".
"После того, как стало известно о противоправных действиях злоумышленника, он скрылся от правоохранительных органов. В связи с этим суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Саламов был объявлен в международный розыск", - отметили в ведомстве.
Боевика задержали на территории Марокко, а в августе 2018 года Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче.
Уголовное дело в отношении Р.Саламова находится в производстве следственного управления УМВД по Махачкале.
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