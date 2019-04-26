МЧС: природный пожар в районе Циолковского космодрому "Восточный" не угрожает

26.04.19 11:28

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - В МЧС РФ подтвердили, что вблизи строящегося аэродромного комплекса космодрома Восточный возник природный пожар.

"Поступила информация, что в 4 км севернее от населенного пункта Циолковский обнаружен пал сухой растительности. В 4 км южнее находится строящийся аэродромный комплекс", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЧС России.

В районе природного пожара - юго-западный ветер, который достигает 7 м/c. МЧС контролирует ситуацию, в тушении пожара задействованы 69 человек и 13 единиц техники.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание травы недалеко от космодрома Восточный не представляет для него угрозы.

"Кромка пала находится в 4 километрах от строящегося аэродромного комплекса и в 20 километрах от космодрома Восточный", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ

"Пал находится под контролем, угрозы перехода на данные пункты нет, ветер дует параллельно", - отметили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что палом охвачено около 5 га.