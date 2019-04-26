Самовыдвиженцев допустили на выборы губернатора Челябинской области

26.04.19 11:32

© РИА Новости. Александр Хитров

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в пятницу приняли изменения в закон "О выборах губернатора Челябинской области", которые допускают участие в выборах кандидатов-самовыдвиженцев, сообщается в документах, опубликованных на сайте Заксобрания.

Для участия в выборах кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 0,5% подписей избирателей региона (более 13 тыс. подписей), а также заручиться поддержкой не менее 7% от общего числа муниципальных депутатов.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.

Назначенный врио губернатора области Алексей Текслер на первой пресс-конференции в апреле заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Бывший руководитель области Борис Дубровский 19 марта подал заявление досрочной отставке по собственному желанию.