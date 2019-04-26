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26.04.19 11:32
Самовыдвиженцев допустили на выборы губернатора Челябинской области
Для участия в выборах кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 0,5% подписей избирателей региона (более 13 тыс. подписей), а также заручиться поддержкой не менее 7% от общего числа муниципальных депутатов.
Ранее сообщалось, что выборы губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.
Назначенный врио губернатора области Алексей Текслер на первой пресс-конференции в апреле заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Бывший руководитель области Борис Дубровский 19 марта подал заявление досрочной отставке по собственному желанию.
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