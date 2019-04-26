Опасные растения Калужской области занесут в "Черную книгу" региона

26.04.19 11:39

© РИА Новости. Александр Вильф

26 апреля. Interfax-Russia.ru - "Черную книгу растений" планируется издать в Калужской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как следует из релиза, такой метод борьбы с опасными растениями был предложен участниками заседания общественного совета при губернаторе Калужской области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Многолетние исследования свидетельствуют о том, что чужеродные растения, успешно прижившиеся на нашей территории Калужской области в результате хозяйственной деятельности, составляют свыше 20% от аборигенных. Не имея естественных вредителей, они иногда вытесняют местную флору.

К числу наиболее известных относятся борщевик сосновского, амброзия полыннолистная, клен ясенелистный. Это первые претенденты на включение в "Черную книгу растений". Планируется, что она будет содержать не только описание природных агрессоров, но и приемы противодействия их распространению.

Сроки издание книги пока не сообщаются.