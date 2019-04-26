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26.04.19 11:39
Опасные растения Калужской области занесут в "Черную книгу" региона
Как следует из релиза, такой метод борьбы с опасными растениями был предложен участниками заседания общественного совета при губернаторе Калужской области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Многолетние исследования свидетельствуют о том, что чужеродные растения, успешно прижившиеся на нашей территории Калужской области в результате хозяйственной деятельности, составляют свыше 20% от аборигенных. Не имея естественных вредителей, они иногда вытесняют местную флору.
К числу наиболее известных относятся борщевик сосновского, амброзия полыннолистная, клен ясенелистный. Это первые претенденты на включение в "Черную книгу растений". Планируется, что она будет содержать не только описание природных агрессоров, но и приемы противодействия их распространению.
Сроки издание книги пока не сообщаются.
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