Власти Татарстана заявили о готовности Казани к мировому чемпионату WorldSkills

26.04.19 11:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Казань располагает всей необходимой инфраструктурой для организации чемпионата WorldSkills-2019 на высоком уровне, заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на официальном приеме чрезвычайных и полномочных послов зарубежных стран.

"От имени президента и правительства Татарстана хочу выразить благодарность за оказанное доверие по проведению мирового чемпионата WorldSkills-2019 в Казани. Для нас организация столь масштабного мероприятия - большая честь и колоссальная ответственность", - цитирует председателя правительства Татарстана пресс-служба президента республики.

А.Песошин сообщил, что специально для проведения мирового чемпионата в республике был построен выставочный центр "Казань Экспо", отвечающий всем международным требованиям.

Премьер-министр также отметил, что чемпионат WorldSkills Kazan-2019 даст новый импульс развитию системы профессионального образования во всем мире. "Уверен, что все мероприятия чемпионата пройдут на самом высоком уровне. Добро пожаловать в Казань!" - добавил А.Песошин.

Мероприятие состоялось в Москве. В нем также приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр просвещения России Ольга Васильева. В рамках официального приема гостям мероприятия представили общую информацию о мировом чемпионате, а также рассказали о структуре деловой программы.