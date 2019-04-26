Областной суд Кузбасса оставил пожарного Генина под стражей по делу "Зимней вишни"

26.04.19 11:54

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Президиум Кемеровского областного суда оставил в СИЗО руководителя пожарного караула Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда в пятницу.

С.Генин во время заседания находился в СИЗО, с ним была организована видеосвязь.

"Суд постановил оставить без удовлетворения кассационную жалобу стороны защиты", - сказал судья.

Наряду с родственниками погибших, оставить пожарного под стражей просил и представитель прокуратуры, хотя ранее ведомство направляло в суд представления об изменении меры пресечения пожарному. Так, с осени 2018 года Генеральная и областная прокуратуры просили отпустить С.Генина из СИЗО и отправить его под домашний арест. Однако в ходе заседания в пятницу гособвинитель отозвал эти представления, потребовав оставить пожарного под стражей.

"Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Актуальность об отмене постановления о продлении содержания Генина под стражей исчерпана, так как все ранее изложенные доводы отпали. (...) Полагаю, что доводы адвокатов защиты не обоснованы и подлежат оставлению без изменения", - сказал представитель прокуратуры.

Адвокат С.Генина Светлана Тарасюк после заседания сообщила журналистам, что на решение суда могли повлиять присутствовавшие на заседании потерпевшие, родственники которых погибли на пожаре.

"Когда люди, которым предоставляют слово, встают с портретами своих погибших близких, это не может не оказывать определенного морального давления на всех участников процесса и суд в том числе", - сказала С.Тарасюк.

Также, по ее словам, потерпевшие требовали оставить пожарного под стражей, обосновывая это тем, что они могут выйти на митинг.

Как сообщалось, С.Генина обвиняют в халатности (ст.293 УК РФ). Он с подчиненными вынес из горящего здания человека, других спасенных пожарными в "Зимней вишне" не было.

С.Генина арестовали в конце марта 2018 года, арест несколько раз продляли. Петиция с требованием его освободить собрала почти 57 тыс. подписей на конец апреля текущего года.

По делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек, в том числе экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов. Также среди обвиняемых - экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин. По делу проходят бывшая глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей. Арестован и учредитель компании, реконструировавшей ТРЦ, Никита Чередниченко. Бывший руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский задержан в Польше, его планируют экстрадировать в Россию.